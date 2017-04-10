乘客高空產子 美麗空姊見證生命奇蹟
土耳其航空由幾內亞飛往布吉納法索的航班，當地時間7日飛行至4萬2000呎的高度，有位孕婦乘客緊急分娩，美麗的空服員立即充當接生婆，最後是母女均安。
美國「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，土耳其航空公司發表聲明說，依據航空法規的規定，孕婦懷孕若介於28至35週之間，搭機前必須取得醫囑佐證。
聲明指出，而這名高空產女的孕婦懷孕不滿28週就提前分娩，因此土耳其航空沒有違法。
隨後土耳其航空也在官方臉書頁面，貼上圖文與網友分享這生命奇蹟的喜悅，只見空姊懷中抱著剛出生的女嬰，臉上洋溢著猶如為人母的母愛光輝與喜悅。
這架班機的機長在飛機降落停妥後，也跟著空姊、產婦和女嬰，在鏡頭前留下難忘的回憶，對於自己的平穩駕駛技術幫助孕婦順利產女，顯得格外興奮。1060410
(中央社)
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