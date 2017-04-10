台胞證遭註銷 李凈瑜哽咽：無語問蒼天

民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留，其妻李凈瑜原訂今天搭機赴北京「救夫」，出發前卻被告知台胞證已遭註銷，她難過直呼「無語問蒼天」。

李凈瑜今天到機場準備搭機赴北京，但到了航空公司櫃檯時，卻被告知台胞證等證件已被中國大陸註銷，因此無法搭機，讓救夫行動還未展開，就被迫終止。

李凈瑜表示，她隻身前往探親，卻遭中國政府用強大力量阻止，認為這些動作就是在向外界證明「他們逮捕李明哲是不當的」，更沒想到中國大陸作為強大的國家，竟使出這些不堪的小動作，讓她難過直呼「真的無語問蒼天」。

「人民應有自由跟尊嚴，為什麼要受到這種對待？」李凈瑜也拿出蔡正元前特助李俊敏的親筆信表示，當時李俊敏來找她時，讓她感到威脅、利誘並恐嚇，因此才要求他留下文字承諾，直呼「自由跟尊嚴必須兼得，我不希望李明哲的一生，活得像狗。」

李凈瑜今天到機場準備搭機赴北京，希望可以會見中國大陸有關當局，了解李明哲下落及被拘押理由，並親自會見李明哲確認其安全與健康；但她今天到了航空公司櫃檯時，卻被告知台胞證等證件已被北京政府註銷，因此無法搭機，讓「救夫」行動受阻，稍早搭乘捷運返家。

此外，民間組織也表示，人道救援行動並不會因為今天的挫折就放棄，仍會持續協助李凈瑜向有關單位交涉，救援李明哲。1060410

(中央社)