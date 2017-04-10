台日漁業會談 日拒承認我在沖之鳥周邊漁權

亞東關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會9日下午在東京召開第一次「漁業合作工作小組會議」，我漁業署、海巡署及外交部等單位人員，以及日本台灣交流協會、水產廳、海上保安廳及外務省等單位人員共同出席進行討論。

本次會議係在「台日海洋事務合作對話」機制下召開，會中台日雙方就各自關切議題廣泛交換意見，包括鰻魚資源管理、小型鮪魚延繩釣漁船管理、北太平洋漁業委員會（NPFC）之秋刀魚捕撈管理、《台日漁業協議》適用海域作業規則，以及「沖之鳥」附近海域作業等議題。

台日雙方對於「沖之鳥」議題立場不同，惟經充分意見交換，對促進相互理解實有助益。台日雙方同意在維持友好及增進互信之原則下，續就各項漁業合作議題進行溝通討論。

台日9日舉行漁業小組會議，會中我方要求日方承認我國漁船在沖之鳥周邊漁權，但遭日方明確拒絕。日本相關人士表示，沖之鳥島周邊是日本專屬經濟海域，絕不容許外國漁船在其中自由作業，這是日本的一貫立場。

(中時)