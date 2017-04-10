加強中小企業英語文宣 台南提計畫
台南市政府推動英語為台南市第二官方語言，經濟發展局配合辦理推動中小企業英語力提升計畫，盼加強英語網站及文宣，協助中小企業跨出國界，開拓國際市場。
台南市經發局指出，英語網站、網頁是產品行銷最重要的網路營銷管道，也是與客戶接觸的關鍵尖兵；但中小企業受限於人力資源與經驗，英文文宣資料常製作不夠到位，內部又欠缺充裕的人力進行後續更新維護。
台南市經發局表示，今年度持續「推動企業英語力提升計畫」，提供專業的輔導團隊；針對企業既有的英語網頁及英語DM進行優化協助，讓英語化文宣能更符合英語系國家閱讀習慣。另外，將配合企業維護能力需求，開授3場培訓課程，盼讓更多企業擁有與世界接軌的文宣資料，充分吸引買家目光，拓展業績。
台南市經發局指出，市府將於13日於南台科技大學舉辦「推動企業英語力提升計畫」說明會，希望有更多中小企業參與。1060410
(中央社)
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