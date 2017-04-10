台北35.4度 今年以來最高溫

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中央氣象局觀測，10日中午12時48分，台北測得攝氏35.4度高溫，是今年至今全台最高溫紀錄，台東大武、板橋等14個測站也都刷新該測站今年高溫紀錄。圖為民眾在淡水天元宮賞花。中央社記者吳家昇攝 106年4月10日

今天好熱，中央氣象局觀測，今天中午12時48分，台北測得攝氏35.4度高溫，是今年至今全台最高溫紀錄，台東大武、板橋等14個測站也都刷新該測站今年高溫紀錄。

今天陽光露臉，全台明顯感受到夏天腳步接近，中央氣象局觀測，中午12時48分，台北測得35.4度高溫，是今年至今全台最高溫紀錄。

全台共有14個測站刷新今年紀錄，台東大武35.3度、板橋34.9度，包括淡水、宜蘭、梧棲、台南、嘉義等測站，高溫都有32度以上。

氣象局說，今天的高溫主要受鋒面前暖區影響，產生沉降增溫作用，提醒民眾注意防曬，並多補充水分。1060410

(中央社)