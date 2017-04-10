孝子因護母弒父 檢察官建請法官減刑
高樹鄉28歲陳姓男子，不滿父親長期對母親家暴，去年7月為了護母，和父親口角後拿起菸灰缸及剪刀攻擊，造成父親頸部被刺，事後送醫不治；屏東地檢署昨依殺害直系血親尊親屬罪起訴，但檢察官認為陳男實情堪憫恕，建請法官減輕其刑。
警方調查，陳男和父母同住高樹鄉一棟透天厝，51歲陳父和妻子從年輕開了一家羊肉爐店，生意很好。但父親嗜酒，酒後常情緒不穩，並懷疑妻子有外遇，不時有言語和肢體暴力，家人擔心申請保護令，會讓他情緒更不穩定，因而長期隱忍。
去年7月23日晚間，陳父就在羊肉爐店內不斷辱罵妻子「討客兄」，直至隔日凌晨2時許，羊肉爐店打烊後回家，仍不斷口出惡言。陳男和弟弟為母親說公道話，父子因此發生口角衝突進而失控互毆。
陳男氣憤下，隨手拿起菸灰缸，朝父親頭部敲打，又拿起剪刀往父親頸部刺去，當場血流如注，一家人都嚇傻了，打電話報警將陳父緊急送醫，接著到警局自首。陳母不斷替兒子求情，陳男阿嬤到警局時也哭跪在地，自責生到這種兒子。
承辦檢察官認為，陳男自幼目睹母親遭家暴，身心長期遭受重大壓力，事發是出於保護家人動機，且他求學期間表現良好，案發後多位親友、師長同學等多人亦主動表示他非常孝順乖巧。
雖殺害直系血親尊親屬罪，法定本刑為死刑或無期徒刑，但檢察官建請法院除依自首情事依法減刑外，認為減刑後的法定最低刑度猶嫌過重，請求法官考量男子犯罪情節應顯可憫恕，建議再減輕其刑，以示惕勵。
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(中時)
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