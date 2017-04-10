衛少用大三元寫歷史 這句話讓他有今天
美國職籃NBA奧克拉荷馬市雷霆一哥衛斯布魯克今天摘下個人本季第42次大三元，打破羅伯森55年來的紀錄。他說曾有人懷疑他的能力，但他不予理會，而是堅守座右銘，努力做到最好。
法新社報導，「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）終場拿下50分、16籃板與10助攻，最後更飆進1記壓哨三分球，率隊以106比105踢館丹佛金塊。
他說：「我很感激，每晚都能上場打我最愛的比賽。」他補充說，他將把這顆比賽用球送給父母，「這樣的福氣令人難以置信。」
丹佛場上的雷霆球迷，都急著見證衛斯布魯克締造歷史，每當他傳球給隊友，有望集滿本場第10次助攻、本季第42次大三元時，人人站起來並開啟手機相機功能，準備捕捉這傳奇的一刻。
衛斯布魯克說：「這太神奇了，這是我在洛杉磯內城長大至今從未夢想過的事。」
他表示，有些人曾說，要追平甚至超過羅伯森（Oscar Robertson）紀錄根本不可能，但他從來不會去聽那些話。
「我的座右銘是『為什麼不？』」，「什麼可能、什麼不可能，別人怎麼說都不重要，我一直堅守『為什麼不？』的信念，並努力做到最好。」
雷霆總教練杜諾文（Billy Donovan）說：「他在關鍵時刻的表現簡直令人難以置信」，他說，衛斯布魯克的表現讓他獲MVP殊榮的論點更站得住腳。
衛斯布魯克職涯目前已拿下79次大三元，擠下張伯倫（Wilt Chamberlain），在大三元總數紀錄中榮登第4名。
NBA聯盟大三元總數排名前5名依序為羅伯森的181次、魔術強森（Magic Johnson）的132次、基德（Jason Kidd）的107次、衛斯布魯克的79次，和張伯倫的78次。（譯者：中央社周莉芳）1060410
(中央社)
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