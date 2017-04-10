豪宅為據點 8年級詐騙車手一網打盡

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17歲少年為了輕鬆領錢淪為詐騙車手，遭警方識破落網。（盧金足翻攝）

警方在未成年車手身上查獲1萬9000元，及被害人金融存摺、金融卡。（盧金足翻攝）

警察局6分局查獲洪嫌組成詐騙集團，還租賃豪宅為據點，躲避警方查緝，並操控3名未成年車手，各自交付不同任務、互相監視，宛如電影情節一般，3嫌認為擔任車手領錢輕鬆，落網後，經警方告知將會面臨被害人鉅額求償，並吃上詐欺官司時，露出一臉驚恐，只有賺到幾千塊就斷送美好前程。

第6分局永福所員警日前巡邏時，發現17歲王姓男子在西屯區福科路一家超商內的ATM提領現金，身旁有同為17歲的江姓男子把風，經警方盤查，兩人均坦承為車手。

警方並於王男身上查獲1萬9000元，江男隨身包包內查獲被害人金融存摺3本、金融卡5張，另名在旁監視的19歲何姓車手見狀，自知難逃法網也主動到派出所說明。

警方調查，該車手集團由綽號「小米」的洪姓男子吸收缺錢花用的少年，承租位在台灣大道1處豪宅為據點以躲避警方查緝，洪嫌擔心提領的贓款遭黑吃黑，還安排3人一起行動以互相監視。

3嫌向警方供稱，貪圖擔任詐騙車手領錢輕鬆，未成年的車手經警方表示，將面臨被害人的鉅額求償，還涉及違法詐欺時，才流下懊悔的淚水，3嫌經警詢後依法移送偵辦。

(中時)