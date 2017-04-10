前瞻計畫排擠北市？柯：盡量爭取
中央推出的前瞻基礎建設計畫，北市許多計畫目前未見被納入，台北市長柯文哲今天被問及是否認為遭排擠時表示，計畫細節尚未核定，仍在蒐集資料階段，政院的會北市也都有去，等最後的核定結果出爐再講，過程中北市會盡量爭取。
柯文哲下午出席台北電器空調3C影音展後接受媒體採訪，有關中央推出的前瞻基礎建設計畫，柯文哲表示，他和副市長林欽榮有到行政院和政委張景森報告過，到目前為止他發現，蔡英文總統會到各地方宣布，北市還在等最後核定的報告出來。
媒體追問會不會感覺中央對綠營縣市的行政效率較優先？柯文哲認為，比較正確的說法應該是他們比較有內線消息，有時連總統都尚未宣布，縣市長就自己跳出來宣布，他說這不是好的方法，應該是開完會且大家講好，而不是甚至總統尚未宣布，縣市長就自己跳出來講，他還提到自己沒有內線啦，沒辦法。
另有媒體問及比起新北市長朱立倫，他是否較有「阻礙」得以罵中央？柯文哲說不用罵，是就是，不是就不是，罵幹什麼，但他該表達意見還是會表達，此外，這社會不要再罵了，罵沒效。
(中時)
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