凱道當錄音室！巴奈用歌聲唱出對土地的愛

巴奈今天在凱道演唱動人歌曲。（陳宜加攝）

《凱道上的稻穗》EP封面。（好朋友工作室提供）

原民不滿原民會日前公告的傳統領域劃設辦法，夜宿凱道至今48天。全程參與的原民歌手巴奈將凱道當作錄音室，錄製EP《凱道上的稻穗》，今正式對外發表，為國內音樂圈創舉，盼透過音樂，讓更多人認識與腳下土地的連結，進而了解傳統領域爭議、為原民發聲。

來自台東的巴奈，過去已是國內知名原民歌手，被喻為「台灣最有份量的聲音」，有不少經典歌曲傳頌。身兼歌手、創作者與環境保護者的她，出道超過20年，曾發行2張個人專輯，《凱道上的稻穗》是她睽違9年後的最新作品。

由於反對原民會劃設辦法，巴奈夜宿凱道45天，EP也全程在凱道錄製，創下台灣歌手首例，巴奈今也選在凱道舉辦發片記者會，自彈自唱重新錄製1995年成名作〈更好的理由〉，堅定而溫柔的歌聲唱出對腳下土地的愛。

「能不能牽著我的手，用歌聲撫平所有傷痛；再為明天的生活，找更好的理由。」巴奈說，每個人生活在這片土地上，希望聽歌的人能反思與土地的連結，目前並已排定120場全台巡迴演出，透過歌聲傳達原民捍衛傳統領域立場。

巴奈說，夜宿凱道的這段日子，白天與警方斡旋、晚上教年輕人唱90年代〈流浪記〉、〈浮沉〉等創作，想起年輕時夢想當大明星，隻身來台北打拚，努力競爭卻不快樂，常常想念台東故鄉，唯有祖先的歌曲能讓她感到安心。

提及用歌聲表達訴求，巴奈說，原民命運在台灣這座島上流亡，希望努力找到回家的路，乘載原民文化而非同化，讓孩子有更好的環境長大、腳踏實地生活，也因此原民堅定捍衛傳統領域，不容分割，「沒有人是局外人。」

她指出，傳統領域原應有180萬公頃，但原民會劃設辦法排除私有地、僅剩80萬公頃，整整減少百萬面積，導致原民文化空間限縮，未來財團開發案更恐無法可擋，抗爭過程歷經與政府溝通，如今希望透過音樂表達生命感受。

她笑說，在車水馬龍的凱道上錄音，收錄背景來往車聲，也加入到場參與抗爭的原民合聲，呈現最自然感動，整張EP更是以0預算完成。

知名歌手以莉高露、滅火器樂團主唱楊大正、舞者布拉瑞揚等人，今天亦到場站台，送上象徵台灣土地精神的稻穗。前原民台長馬耀˙比吼說，傳統領域議題較生硬，希望透過音樂讓更多人願意了解，陪原住民找到回家的路。

(中時)