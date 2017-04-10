募款大不易 創世與舞團義演助植物人

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社福團體面臨募款寒冬，共提供將近萬人植物人安養、到宅服務的創世基金會，今年與中華文化養生運動協會第7度合作，下月將邀兩岸藝術團體來台義演，所得將全數用於創世植物人雙軌服務，呼籲外界「看表演做公益」。

創世指出，成立迄今共安養2000多名植物人、到宅服務也超過7000人，成為植物人及其家庭避風港；但因募款萎縮而咬牙苦撐，今年與中華文化養生運動協會攜手，盼挹注更多資源。

創世基金會副主任游麗真說，今年目標提升到宅服務總人數，全年目標達4萬6980人，若以每次1200元換算，整體需要5637萬元經費，但今年1、2月募款成績相較往年大減400多萬元，盼外界踴躍響應愛心，幫助更多植物人家庭。

中華文化養生運動協會理事長蓋蕙群表示，自己擔任創世擔任義工超過25年，服務過程中，看見許多植物人家庭的辛苦與無助；為代替無法言語、行動的植物人傳遞生命的意義，她10多年前主動連結兩岸表演團體舉辦義演會。

蓋蕙群今率舞者演出「拳武丹青」舞蹈，宣告今年「舞動生命、讓愛飛翔」義演會開跑，捐款500元即可索取門票1張；5月3日於城市舞台演出，舞碼有《飛天》、《狂歌行》、《花之語》、《水墨孤鶴》與《傘緣》等5曲。

義演會將邀第7度來台的北京舞蹈學院、中華文化養生運動協會等多個團體共同參與；其中，北京舞蹈學院素有「中國舞蹈家搖籃」之稱，章子怡、劉詩詩、白百合等多名知名藝人皆出身於此，此次來台演出者均為該校精英。

創世指出，創世與協會第7度合作義演，過去6次募款達800萬元，成效可觀，今年則目標義演所得達200萬元，將可用於1666次到宅服務。

創世指出，社會上仍有許多植物人、失能老人等臥床者，連日常洗澡等基本需求都難以實現，目前創世於全台20處提供到宅服務，深入各鄉里及偏遠山區，急需社會大眾愛心，盼透過義演號召外界支持弱勢族群，感受溫情。

(中時)