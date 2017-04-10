西安成都高鐵將通車 北京到成都8小時

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中國大陸連結西安與成都之間的高鐵路線「西成客專」，可望於今年10月1日中共建政週年前後通車，屆時從北京搭乘高鐵前往成都，只需要8小時。

中新網報導，四川省政府今天在成都舉行「十三五（2016至2020年）綜合交通運輸發展規劃」記者會，兼任四川省鐵路機場建設辦副主任的四川省發改委副主任代永波，在會中作上述表示。

報導指出，西成客專是中國大陸中長期高速鐵路網「八縱八橫」規劃的「京昆通道」其中一部分，縱貫陝西、四川兩省，設計時速250公里，已於2013年3月開工。

西成客專是四川、重慶地區經西安通往北京的高鐵通道，完工後將成為中國第1條穿越秦嶺的高鐵路線。

目前，從四川往北通往外省的鐵路，只有屬一般鐵路的寶成線。西成客專通車後，將成為四川往北出省的高鐵通道。屆時，從成都搭乘高鐵3小時就可抵達西安，8小時可抵達北京。1060410

(中央社)