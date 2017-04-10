雙城論壇6月登場？上海台辦：沒有說法

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針對外傳北京方面已經批示續辦「雙城論壇」，且將於6月登場。上海市人民政府台灣事務辦公室今天面對中央社詢問時表示，「沒有說法」；一名官員則指，「那是外界猜的」。

據了解，台北市副市長鄧家基率台北市政府公訓處一行約20人於3月27日啟程飛抵上海，停留約5天時間。這次前來主要是為了「深化滬台兩地青年優秀公務員交流」，27日晚間與上海市副市長翁鐵慧等會面並共用晚餐。

有媒體報導，北京方面已於近期批示續辦台北上海城市論壇（雙城論壇），並透過上海市台辦主任李文輝等向率隊前往上海的鄧家基表明歡迎6月到訪，且設定由雙邊市長柯文哲及應勇碰面。

上海市台辦今天面對中央社詢問是否已敲定雙城論壇的時間與主題時表示，「沒有說法」。一名上海官員則指，「目前沒有消息，那是外界猜的」。

上海市台辦政黨處指出，上海方面這次陪同翁鐵慧會見鄧家基一行的官員包括上海市政府副秘書長宗明、上海市台辦、市公務員局、市行政學院、市經濟和信息化委員會、市交通委員會、市科學技術委員會、市文化廣播影視管理局、市規劃和國土資源管理局以及上海旅遊度假區管委會等單位負責人。

鄧家基一行人先後參訪上海行政學院、市交通委、市規土局、公務員局、上海國際旅遊度假區管理委員會、上海交大國家大學科技園、上海電信智慧城市體驗中心、市北高新園區、大陸國家對外文化貿易基地、上海禾新醫院等。1060410

(中央社)