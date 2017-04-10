司改國是會議決議 未來採金字塔訴訟制

我要評比

司改國是會議第2分組今日作成決議，未來司法訴訟將採金字塔制，一審事實審、二審事後審、三審法律審，一二審也都將採強制律師代理制度，這套金字塔訴訟制度1999年司改會議就已決議，但遲遲未落實，國是委員也要求司法院提出具體的配套措施。

至於外界關注的重大的法院組織變革議題，包括大幅裁減最高法院法官的名額，終審法官的選任將經過立法院審查同意，司法院審判機關化、司法行政一元化等，將在下次會議進行討論。

(中時)