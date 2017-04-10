台北熱到35.4度 鄭明典：全台多站破高溫紀錄

我要評比

鄭明典今天(10日)在臉書發文，表示應該有些測站會破高溫紀錄。(圖/鄭明典臉書)

時節已進四月，但全台還是處在高溫狀態。今天(10日)中午，台北就飆到高溫35.4度，創今年以來最高溫。氣象專家鄭明典表示，全台應有不少測站會破紀錄！

據中央氣象局消息，今天台灣北部海面有一道鋒面，台灣位在鋒前暖區，西南風帶來暖熱的空氣，大台北地區高溫可達35度左右，台東地區也可能出現焚風。

氣象局提醒，降雨方面，僅午後山區有零星短暫陣雨，不過深夜以後鋒面將開始南壓，北台灣就會漸轉為有陣雨的天氣。

(中時電子報)