上海台辦主任將訪北市？柯：談雙城論壇、世大運

台北上海雙城論壇預計今年6月在上海舉行，外傳上海市台辦主任李文輝本月中旬將到訪北市。對此，台北市長柯文哲今天(10日)受訪表示，準備要談雙城論壇，以及將於今年8月舉行的世大運細節。

柯文哲下午出席台北電器空調3C影音展，被問及雙城論壇議題，外傳今年中國大陸方面並未要求柯文哲對「九二共識」表態。柯回應，九二共識是一個名詞，實質內容比較重要，他們來（指李文輝）就是細節談一談，例如雙城論壇要怎麼辦、開幾個分論壇、時間及地點，還有世大運選手來要怎麼接待等；柯說，有時政治落實到最後還是細節，大家還是要check。

(中時)