亞洲田徑大獎巡迴賽 4月底台北站登場

亞洲田徑大獎巡迴賽台北站4月30日登場，陳傑(右一)、向俊賢(左一)與黃士峰(中)同聲期許能留下金牌。(黃邱倫)

由亞洲田徑總會舉辦的大獎巡迴賽預定在4月24日於中國大陸浙江省金華市點燃戰火，26日移師至嘉興市，30日最後一站在台北市田徑場落幕，三站單項總成績最佳的選手可獲得1500美元獎金，台北站同時也是2017世大運的測試賽，預計會有21國210位各國好手參賽，其中還有拿到里約奧運獎牌的世界級名將。

中華田徑協會理事長蔡辰威表示，大獎巡迴賽過去曾在日本、泰國、中國大陸、印度與斯里蘭卡等地舉辦過，今年是首次安排了其中一站在台灣舉行，加上台北市田徑場為了舉辦世大運而進行的整修，已符合了世界等級的水準，因此屆時會有亞洲頂尖好手同場較勁，提升台灣選手的實力。

中華田協秘書長王景成指出，鄭兆村上周在台北田徑場舉行的大專錦標賽男子標槍項目84.77公尺改寫全國紀錄，這個場地可望成為台灣選手的幸運地，男子400公尺跨欄陳傑、男子跳高向俊賢、男子標槍鄭兆村和黃士峰都有機會創造佳績。

此外，中華田協還特別邀請拿下2012年倫敦奧運跳遠銅牌、2016年里約奧運三級跳遠銀牌的美國名將克雷，以及2015年世錦賽美國男子400公尺接力金牌成員羅傑斯，中國大陸三級跳遠好手董斌等人參賽，提升比賽精采性與可看性，更可刺激國內選手挑戰最佳成績，預估最少可拿到1金。

陳傑、向俊賢與黃士峰在受訪時異口同聲的表示，大獎巡迴賽三站比賽是讓選手調整狀況的最佳時機，也期盼4月30日的台北站能為台灣留下金牌，進而在8月的台北世大運創下好成績。

(中時電子報)