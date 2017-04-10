潭子區第七公墓納骨塔動工 供2萬個塔位
台中市潭子區人口已超過10萬人，目前僅石牌公園納骨塔1座早已滿位，殯葬設施不敷使用，第七公墓新建納骨塔10日舉行動土典禮，預計2019年完工啟用，將提供2萬個塔位。
「潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程計畫」今日動工，市長林佳龍表示，潭子區殯葬設施不敷使用，第七公墓區興建納骨塔將提供2萬個塔位，滿足地方治喪需求；未來透過都市計畫，持續推動潭子區整體規劃，帶動地方建設與發展。
生命禮儀管理處表示，潭子區僅有1989年興建的石牌公園納骨塔1座，且幾乎都已滿位，因應市民對殯葬設施的需求，市府進行「潭子區第七公墓更新興建納骨塔工程計畫」，預計108年完工啟用，提供2萬個塔位，未來可供鄰近豐原、石岡、新社等納骨塔較為老舊，或沒有納骨塔的區域民眾使用。
市府也持續推動公墓遷葬綠美化與土地再利用，遷葬的公墓經整地規劃後可打造為公園，成為居民運動休閒的好地方；並將加強推動環保自然葬，除了原有大坑、神岡樹葬區外，預計今年再增加樹葬區面積。
(中時)
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