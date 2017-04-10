車故障驚險一瞬間 波麗士及時救援

吳姓婦人車子故障，幸遇警察伸援手。(郭韋綺翻攝)

湖內警分局崇德派出所所長吳倉敏、警員黃國慶，昨(9)天執行16-18巡邏勤務，在田寮區台28線與新路路口(西向東)發現一部自小貨車，不斷煞車前進又倒退嚕，察看發現原來婦人在車上神情緊張，且操控方向盤不順，又因逢假日該路段來來往往車輛又多。

員警馬上幫婦人先熄火入檔停止車輛發動，當時又因該處為轉彎斜坡路段，如果不馬上停止很可能會發生車禍極為危險，立即指揮交通並聯絡拖吊車，約過30分鐘後，拖吊車到達後並協助阻擋車輛迴避小心駕駛。

警方說，吳姓婦人(66歲、住旗山區)因去台南與同事聚會後，返家途中車輛突然故障，且小貨車也是20幾年的老車；吳婦向警方表示，幸好有警方即時發覺並協助幫忙解決驚險危機，深感謝意。

(中時)