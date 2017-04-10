劉冠詳棄者編舞寫曲都來 穿梭人鬼神

獲選2017年歐陸年輕編舞家網絡平台交流的新銳編舞家劉冠詳，發表全新作品「棄者」，這是1支穿梭人、鬼、神三界，挖掘最赤裸原始人心的作品，劉冠詳不只編舞，也創作音樂。（雲門舞集提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年4月10日

獲選2017年歐陸年輕編舞家網絡平台交流的新銳編舞家劉冠詳，發表全新作品「棄者」，這是一支穿梭人、鬼、神三界，挖掘最赤裸原始人心的作品，劉冠詳不只編舞，也創作音樂。

雲門舞集今天舉行舞者劉冠詳的新作「棄者」宣告記者會，劉冠詳多次獲台新藝術獎提名，也獲選2017年歐陸年輕編舞家網絡平台交流。

「棄者」是一支穿梭人、鬼、神三界，挖掘最赤裸原始人心的作品，劉冠詳不只編舞，他也為作品做音樂、演出。這次將偕同甫獲英國最佳當代女舞者簡晶瀅與雲門前傑出舞者邱怡文一起合作。

劉冠詳憶及，去年在墨西哥人類文化博物館看見馬雅文化的人形雕像，忽然有許多聲音在他腦海出現，如戰爭、暴力、慾望、痛苦，他穿梭在不同時空、場景的深刻經驗，激發他創作「棄者」。

作品音樂中可以聽見家暴、動物垂死前的哀嚎、起乩自殘場景等聲音素材。那些原始而粗曠卻充滿力量的的雕像姿態，也反映在舞者的形象上。劉冠詳希望能將如此有生命力的藝術衝擊，透過舞作傳達給觀眾。

有別於大多編舞家使用現成的音樂，劉冠詳說，「我編舞的時候，是連音樂一起想的。要找到可以符合我腦袋裡的聲音的音樂，太難了。只好自己作配樂」。

劉冠詳的曾祖父是盲人算命師，阿公則是爵士樂手，劉冠詳承襲了血緣裡聽覺敏銳的特質，小時候最愛的玩具是錄音機，著迷於聲音透過機器產生變質的各種可能性，這回創作「棄者」，更耗資購買音樂設備，拜師學藝，白天戴耳機玩鍵盤，晚上進排練場編舞。

他認為，每首音樂都已經是獨立的作品，只有從自身的連結所編創的音樂，才能與舞作對話，共構出完整的作品。

「棄者」7月28日至30日在淡水雲門劇場演出。1060410

(中央社)