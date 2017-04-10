揪陸山寨食品 紐澳商有請新科技
中國大陸中產階級對進口食品飲料漸漸吃出品味，紐西蘭和澳洲食品商為不讓日漸茁壯的生意被山寨商蠶食鯨吞，現在有請打擊假貨的新科技助陣
路透社報導，水果、到酒和羊隻等食品的供應商現在都開始和追蹤系統與條碼商合作，打擊造成全球食品業損失數十億美元的山寨食品。隨著科技工具越來越便宜，業者也開始應用大陸人氣App微信（WeChat）這類服務，消費者使用App掃描，即可一覽貨架商品背景。
肉品商銀蕨農場（Silver Fern Farms）和乳品商Synlait Milk等較小型商家，則是和Dunedin's Oritain等本地科技公司合作。這家公司可測量食品的同位素，而這同位素，就是可供檢查的食品「指紋」。
大陸電子商務巨頭阿里巴巴的打假行動，則用上了還在試行階段的區塊鏈（Blockchain）追蹤系統，並和紐西蘭乳品商恆天然乳品集團（Fonterra）以及澳洲維他命商澳佳寶（Blackmores）合作。
阿里巴巴援引美國密西根州立大學研究指出，山寨商品每年造成全球食品業約400億美元損失。要消滅已經站穩腳步的山寨食品，挑戰不可謂不大。1060410
(中央社)
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