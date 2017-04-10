左批港右訕星惹議 柯P不認失言「我說實話」

台北市長柯文哲繼批港「無聊小島」之後，昨左右開弓批「香港連自由的靈魂沒有」、「新加坡是住在鳥籠裡的金絲雀」，不僅在場港人反嗆，也引起熱議，柯文哲今出席台北電器空調3C影音展，會後受訪時不認失言、不道歉，僅說自己是「說實話」。

媒體問及，柯文哲說上次去新加坡出訪，在閉門會議中有對新加坡的部長說一樣的話，對方就苦笑而已。媒體追問，是否在外交上對對方不好意思？柯文哲僅說，「市長講話跟市民應該是不太一樣」但又強調，自己只是表達台灣民主、自由、多元、開放，是好不容易擁有的，是要值得珍惜的，而且不諱言表示，「民主跟民粹搞不清楚」。

話鋒一轉，昨香港民主思路理事及政策實驗室召集人黃梓謙提及，台灣大學生起薪10年只增加1千元。柯文哲認為「被人家嘲笑」，柯文哲表示，我說人家沒有選舉的自由、人家嘲笑我們經濟不好；所以擁有的要珍惜，被人家嘲笑的部分還是要急起直追，經濟、國際化、都市建設的確輸人家。

不過，柯文哲始終不認為自己失言，對於昨黃梓謙表示「從政的人應該要謙虛」以及媒體追問是否需要向香港、新加坡道歉，柯文哲表示，不用吧，「應該要說不是所有的地方都可以講實話。」

雙城論壇即將舉行，媒體也問說，是否到上海也會推崇民主、自由說實話？柯文哲回答，就去討論看看。

(中時)