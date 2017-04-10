對敘利亞說硬就硬 美國首要目標要阿薩德下台
美國總統川普(Donald Trump)上周五在習川會期間下令對敘利亞發射飛彈，引起全球一片譁然，這和川普以往對中東衝突綏靖的政見大相同，也讓不少人認為此舉是美國又介入中東衝突的新開始。而美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)周六對敘利亞的政策表示，將趕阿薩德( Bashar al-Assad)政權下台列為首要目標，並且考慮對阿薩德政府的長期盟友伊朗、俄國進行新一輪的制裁，可見川普政府對敘利亞說硬又硬的外交手段。
美國駐聯合國大使海莉周六接受CNN節目《國情咨文》（State of the Union）的採訪中表示，美國對敘政策有很多首要目標，除了趕阿薩德政權下台之外，還要對抗恐怖組織ISIS，更說阿薩德在台上的一天，敘利亞就沒有和平的一天， 而接下來就是要將伊朗的影響力趕出敘利亞。而她也說敘利亞政權轉移是無可避免的事，「因為大家都會看到，阿薩德不是敘利亞需要的領袖」。
而海莉也對之前參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)考慮要對伊朗和俄國進行新一輪的制裁評論，她表示，美國要伊朗和俄國退出敘利亞，而任何制裁都還在談判桌上，也說當美國認為有必要時，將繼續對敘利亞有所行動。另外，當海莉被問及川普是否會對敘利亞發動更多飛彈攻擊時，海莉表示，「當川普認為需要更多攻擊時，他就會做」。
不過其實川普過去對於歐巴馬政府美國介入中東衝突的政策很不認同，他曾對歐巴馬表示：「別攻擊敘利亞，如果你攻擊了很多壞事會發生，而且美國得不到任何好處」，也說過：「歐巴馬總統，別攻擊敘利亞，那毫無益處，只會帶來巨大的壞處」。而海莉也才在兩周前表示，川普政府的首要之務不再是要阿薩德政權下台，當時她說儘管美國認為阿薩德政權是一個障礙，但並不會專注於要趕他下台。
(中時電子報)
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