溫哥華熱門山徑雪崩 5南韓登山客喪生

加拿大英屬哥倫比亞的一座被雪覆蓋的山。(美聯社)

加拿大溫哥華北部的哈維山(Mount Harvey)山頂附近、一塊因強風產生的凸出雪簷昨天崩塌、波及5名登山客，今當地警方已經找到他們的遺體，目前傳出他們都是南韓籍、有經驗的登山客。

根據英國《獨立報》(Independent)報導，當地時間周六下午哈維山上一名登山客向當地警方表示，山頂一巨型、突出的雪塊崩塌了，他看到地上腳印發現有人已經前往山頂，因此他相當擔心這些人的安危。但當晚山上的雪仍不穩定，導致警方確保所有登山客安危的進度相當緩慢，後來發現雪崩地區有5名登山客失蹤。

加拿大救災人員在當地時間周日找到這些登山客的遺體，當地報紙The Vancouver Sun表示這些是南韓籍 、有經驗的登山客。加拿大廣報公司新聞網(CBC News)引述一名救災人員表示，這群登山客從雪崩處墜落了500公尺。

1999年元旦發生加拿大史上死傷最慘重的一次雪崩，當時魁北克省北部發生雪崩，在當地因紐特(Inuit)原住民村落造成9人死亡。

(中時電子報)