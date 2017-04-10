醫師夫妻開義式餐廳有洋蔥 因遲緩女愛吃義大利麵

醫師陳宏曙與護理師妻子陳怡伶的二女兒最愛吃義大利麵。（程炳璋攝）

(16:39更新內文)台南市永康區大灣路上一家義式餐廳，老闆與老闆娘是家醫科醫師陳宏曙與護理師老婆陳怡伶，他們28歲的二女兒姻發展遲緩，僅有7、8歲智商，夫妻為了滿足愛女愛吃義大利麵的願望，去年加盟義大利餐廳，今年以女兒的英文小名「KK」獨立開店，5月適逢母親節，夫妻有感而發，計畫招待瑞復益智中心30名腦麻生免費品嘗女兒最愛的餐點。

「『Kathleen』出生時，頭還沒有葡萄柚的大」陳怡伶回憶在美國生下二女兒時，形容女兒身體很小隻，抱回家後一直無法吸奶瓶內的牛奶，身形更加瘦小，1歲多還無法走路、說話，到大醫院檢查、治療都沒效，確診女兒有發展遲緩兼智能不足。

長大後的Kathleen智商仍不到10歲，一直以來都很挑食，卻獨鍾義大利麵與披薩等義式餐點，夫妻帶她回台灣後，長年以來都是陳怡伶下廚煮義大利麵給女兒吃。

陳宏曙與陳怡伶4年多前搬到永康大灣，附近有很多餐館，兩夫妻為了滿足女兒，每周2、3次帶女兒吃遍各家義大利餐廳，去年決定加盟一家義大利餐廳，給女兒有吃不完的義大利麵，今年獨立開店，以女兒的小名「KK」做為店名。

顧客到這家「KK義式餐廳」用餐，偶而還會見到Kathleen充當服務生，開心的幫忙收碗盤，陳怡伶內心知道女兒想盡孝心，默許她在店內幫忙。

「女兒至今生活無法自理，要一直盯著她」陳怡伶稱照顧女兒雖然辛苦，但回台灣後，大兒子與三女兒留美不在身邊，只有二女兒陪伴，聽到女兒甜美的一聲「媽媽，愛你」、「親你」內心還是很感動。

陳怡伶曾在六甲婦聯會的活動上接觸過腦麻生，對照顧身心障礙的孩子感同身受，她主動連絡瑞復益智中心，計畫在5月母親節前後，邀請30餘位患有腦麻的孩子免費品嘗女兒最愛的義大利餐點滋味。

(中時)