消防隊打火聽到救命聲 水溝內驚見婦人跌落

南市消防局第一大隊10日上午出勤竹林火警時，聽聞一旁有救命聲，搜尋後在一旁的水溝內發現一名75歲的婦人。（萬于甄翻攝）

臺南市新營區後鎮一處竹林10日上午傳出火警，正當消防員忙著救火時，突然聽到旁的水溝內似乎有人在喊「救命」，消防隊員聞聲搜尋，在3公尺深的水溝內發現一名75歲的婦人，趕緊架梯下水溝救人，所幸婦人僅腿部開放性骨折，並無大礙。

(中時)