畫家蕭勤獎助學金 關懷弱勢童

畫家蕭勤提供僅助學金幫助弱勢孩童。(郭韋綺翻攝)

北高雄家扶中心在蕭勤國際文化藝術基金會的辦公室，舉辦獎助學金茶會，共計31名南、北高雄家扶中心的國、高中生參加。蕭勤國際文化藝術基金會提供南、北高雄家扶中心每學期共50萬元的獎助學金，協助100名在課業表現優異或具多元才藝的學生，使他們不因家庭經濟困難而於學習上受到限制，藉由獎助學金的提供鼓勵學子們積極奮發向上。

參加成員小華，多年前其母親不慎從二樓摔落，受傷後影響了日常生活，父親為了照顧母親也無法有穩定的工作，雖然阮囊羞澀但家人之間相互扶持，獎助學金的提供給予小華莫大的協助，讓其能夠專心於課業學習，不因經濟而使未來的發展受限。

82歲高齡蕭勤說，提供獎學金希望能夠在貧瘠的土地，埋種一顆藝術的希望種子，待日後，在適當的時機，它們有機會成長與茁壯。

另現場也安排用粉蠟筆請學子即興創作，沒有題目的限制，只有與自我的對話，跳脫傳統美術課程的教學模式，體驗觀心的創作模式，透過一筆一畫，刻畫出屬於自我的真實感受。

起初聽到要作畫，大多數的成員相當膽怯，擔心自己創意不足無法有完美的呈現，但經由與蕭勤的討論後，讓學子們理解藝術沒有對與錯亦沒有美與醜，學習如何將心靈的感受呈現在畫作上，才是自己獨一無二的作品。

就讀國三的小婷即將面對會考的壓力，透過這次的活動讓小婷明白如何藉由繪畫放鬆身心紓解壓力，收穫滿滿。

(中時)