遊覽車國道一銅鑼路段噴火 嚇壞後方用路人
一輛搭載10餘人的遊覽車9日傍晚行經國道一號苗栗銅鑼北上路段，引擎室因不明原因故障，先冒出白煙，沒多久竟噴出火球，嚇壞緊跟在後方的駕駛，所幸遊覽車隨急停靠路邊檢修，未造成人員受傷，虛驚一場。
網友昨晚將行車記錄器PO到臉書《苗栗大小事》，行駛外線車道的遊覽車先冒出白煙，隨後從後方噴出一團火球，讓用路人嚇得大叫「會不會爆炸」，趕緊閃避。
國道警方表示，昨天傍晚接獲用路人報案，指出國道一號北上143公里銅鑼路段，有一輛遊覽車行駛中噴出火球，巡邏警車抵達現場時，消防隊已拉出水線警戒，確定火舌沒有持續擴散。
遊覽車胡姓駕駛向警方表示，傍晚載客人北上，聽到車尾傳來巨大異音便停靠路肩，但未發現火舌，遊覽車故障無法行駛，安排接駁車搭載乘客，故障遊覽車則由拖吊車拉往檢修，不排是除渦輪增壓器故障，機油噴濺到高溫的排氣管才會引燃火舌。
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(中時)
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