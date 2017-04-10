女粉絲質問「謝和弦跟妳同居？」 愛妻PO床照宣示主權
歌手謝和弦去年5月20日與愛妻登記結婚，兩人不僅時常在臉書曬恩愛，就連拍MV《謝謝你愛我》都互動親暱閃瞎網友，不過有女粉絲似乎不知兩人早結婚，居然私訊質問愛妻「謝和弦現在跟妳同居」?更不諱言聽聞此消息時相當崩潰。
謝和弦愛妻Keanna臉書透露，近日收到老公謝和弦粉絲的私訊，內文主要寫道「她真的真的很喜歡扣哥，愛他很久了」，原先Keanna還相當感謝歌迷對老公的支持，未料她話鋒一轉表示聽到一件事相當不開心，緊接便開口詢問「聽說扣現在跟妳同居！？ 拜託不是真的」，對此她則不改幽默本性，搞笑回應「乖～不要聽別人亂說，我們只是緋聞傳很久的好朋友」。
未料跟女粉絲「解釋」完後，Keanna竟上傳一張私密床片，只見她身穿蕾絲睡衣，身旁則是躺著熟睡的謝和弦，而她露出超甜美的微笑，不僅被粉絲直呼要閃瞎了，更表示無疑就是在「宣示主權」。
(中時電子報)
關鍵字：謝和弦
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