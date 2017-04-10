老屋老樹人文會館遭拆 館長提告尚未提求償金額
台中市南區「老屋老樹人文會館」，2年前遭陳姓地主拆除改建，會館內上百件創意作品遭毀，館長王添泉等人控告陳姓地主毀損，台中地檢署偵結，依毀損罪嫌起訴地主陳姓父子；至於該提出多少求償金額？王添泉還想不出來，他說，很多作品都是無價之寶，很難以金錢衡量。
起訴書指出，陳姓地主之妻出租南區一棟老屋土地給王添泉等人使用，租約從2012年到2016年底，作為經營「老屋老樹人文會館」，擺放木雕、書法、大竹頭雕鵝、竹雕土地公、紀念菜刀、骨董桌、古董腳踏車等藝術品，其來源除了王添泉個人收藏外，也有創作者寄放。
王添泉指出，租約還未到期、期滿還有1年時間，陳姓地主因有意收回改建自用就要趕人，雖曾經過2次約定協調，卻利用還在協調期間故人拆除，將所有創作品全部毀壞。
陳姓地主則辯稱，他才是所有權人，其妻所簽的租賃契約未經過他同意，該租賃契約無效。
檢方偵辦後認為，即使雙方對租賃契約有爭議，陳姓父子也不應毫無顧忌，損壞他人財物，認定毀損罪嫌明確。
(中時)
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