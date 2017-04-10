北京舉報間諜行為獎勵辦法 今起實施
北京市國家安全局制定的《公民舉報間諜行為線索獎勵辦法》於10日起正式實施。根據獎勵辦法，公民舉報間諜行為，對偵破間諜案件起到重要作用的，最多可獲獎勵人民幣50萬元，而誣告他人也將受到法律制裁。
目前可通過三種形式舉報：一是撥打國家安全機關舉報電話；二是通過信件向國家安全機關舉報；三是直接到國家安全機關舉報。
舉報間諜行為線索後，北京市國家安全局經過核查後將根據該線索的作用、效果等進行評定，分三級獎勵，分別給予10萬至50萬元、5萬至10萬元、1萬至5萬元獎金。
至於哪些行為屬間諜行為？根據《中華人民共和國反間諜法》第38條的規定，間諜行為是指下列行為：間諜組織及其代理人實施或者指使、資助他人實施，或者境內外機構、組織、個人與其勾結實施的危害中華人民共和國國家安全的活動；參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務的；間諜組織及其代理人以外的其他境外機構、組織、個人實施或者指使、資助他人實施，或者境內機構、組織、個人與其相勾結實施的竊取、刺探、收買或者非法提供國家祕密或者情報，或者策動、引誘、收買國家工作人員叛變的活動；為敵人指示攻擊目標的；進行其他間諜活動的。
(旺報)
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