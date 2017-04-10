拚台74線通樂！中市今起實施虹揚橋調撥車道

為改善台74線交通壅塞情況，台中市今天起實施虹揚橋調撥車道。（盧金足攝）

為改善74線上下班交通尖峰時間交通，台中市首度實施調撥車道措施，今天下午5時至7時在西屯區虹揚橋展開，市長林佳龍和交通局長王義川下午也將到場視察調撥車道試辦情形

，檢討調整，達成縮短用路人停等時間目標。

連接台中工業區與市中心的虹揚橋，每逢下班尖峰時間進城方向常有壅塞情形，且匝道停等車流常回堵至台74快速道路主線，為改善此狀況，台中市政府即日起，於上班日下午5時至7時試辦調撥車道，提醒用路人配合道路相關管制設施及警方的指揮行駛。

交通局長王義川指出，虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，經過現場勘查，發現下班尖峰時間非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為2：1，然而道路配置卻是2：2，進城車輛平均需要等待3個交通號誌週期才能通過環中路。

為改善虹揚橋下班尖峰時間進城方向壅塞狀況，並疏解匝道停等車流回堵至台74主線，市府跨局處決策小組經多次現勘後，決定自即日起的上班日下午尖峰時段實施車道調撥，預期可縮短朝馬路(虹揚橋)進城方向1.5個周期、縮減停等車隊2分之1，並延長台74下朝馬交流道的綠燈秒數，以有效改善回堵及周邊路況。

長度約200公尺的朝馬路(虹揚橋)調撥車道，相關工程配套措施均已完成，可供進城方向左轉環中路車輛使用，調撥車道上方也已設置禁止進入、車道僅准左轉通行、調撥車道起訖點等相關標誌標線，同時增設車道管制號誌。

交通局提醒，虹揚橋是台中市首度試辦的調撥車道措施，用路人在實施初期行經該路段時，請依交通設施及警方的指揮行駛，未來交通局也將持續觀察車流狀況滾動檢討，適時調整環中路與朝馬路口號誌秒數及管制方式，以有效縮短用路人停等時間。

(中時)