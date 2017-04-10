高市杉林、甲仙大武壠族 歌舞凝聚向心力
每年在甲仙區小林社區的小林夜祭農曆9月15日即為「開向」，在杉林區日光小林社區所舉辦的大武壠歌舞文化節為「禁向」，分居兩地的族人，可透過這兩個傳統祭儀與文化活動，復振大武壠族文化與維繫彼此的情感，使文化得以傳承與推廣。
小林社區發展協會表示，高市杉林區的大武壠族又稱大滿族，由台南玉井盆地遷徙而來，與西拉雅族、馬卡道族同屬為南部平原地區的原住民族，爾後與周遭的閩南人、客家人聯姻或墾殖進入社區，他們樂觀知足的天性，在分享、互助、待人和善的人文特色中，融洽地形成在地文化。
歷經莫拉克風災後，一夕之間，大武壠族文化嚴重流失，於是族人們開始努力復振文化，並在傳統文化中的「禁向」前，舉辦大武壠歌舞文化節，傳達傳統文化中，「禁向」的意義與重要性，凝聚附近的大武壠族人。
(中時)
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