下鄉接受黨員提問　韓國瑜：頭像蔣公當然要選黨主席

韓國瑜幽默風格帶動氣氛。（葉臻攝）

黨主席候選人郝龍斌等人接受黨員提問。（葉臻攝）

國民黨主席候選人郝龍斌、詹啟賢和韓國瑜，今天上午到龜山區社區活動中心，參加國民黨桃園市黨部舉辦的孫文學校研習，並進行第一場黨員提問座談會，接受地方黨員提問，現場氣氛活潑。

民眾提問多元，甚至有人建議「如果韓國瑜沒選上，讓他當秘書長好嗎」，引起哄堂大笑，詹啟賢則回應「像韓國瑜這麼有才華的人，留在立法院比較有發揮的空間」。

韓國瑜則不改幽默風格，笑稱有人說他的頭像蔣公，「頭向蔣公當然要選黨主席，不是秘書長」，他認為當年馬總統633政見跳票，讓基層沒信心、從政黨員沒信念，「黨應該要有服務性質」，當黨主席後，一定會率秘書長一路從南往北走，在旁聽席聽議員質詢民進黨市長，提振士氣，民進黨一黨獨大為所欲為，對台灣發展不利，「讓賣菜的當選黨主席，一定會給黨不一樣的未來。」

詹啟賢則強調未來的目標是參選2020的總統大選，若當選黨主席則會重視黨紀、下鄉與基層交談，他也強調，中常委、中央委員、地方黨部、黨代表選舉制度要重新檢討，改善讓制度更完善。

郝龍斌則說，當選後會爭取青年人入黨，爭取認同，讓黨要進入校園、校園成立黨部，並批評民進黨年金改革逼公務員上街，讓他很心痛，根本是是動搖國本。

(中時)