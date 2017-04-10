oBike占用公共車架 議員陳建銘要北市府處理

oBike業者提供單車租借服務，卻讓大量車輛占用公共車架，引發民眾不滿。（陳建銘議員研究室提供）

oBike業者提供單車租借服務，卻讓大量車輛占用公共車架，引發民眾不滿。（陳建銘議員研究室提供）

北市府近年力推YouBike，不少市民喜歡騎著公共單車趴趴走，但議員陳建銘接獲陳情，近期在士林發現名為「oBike」的自行車租借服務，民眾使用APP租借，每15分鐘2元，再用信用卡結帳。不過，業者把大量單車放在人行道、捷運站外的腳踏車架，已嚴重影響市民使用公用車架的權益，對於市民的個資和騎乘安全也無保障，要求市府介入管理。

陳建銘今早到士林高商外的人行道會勘，但業者已率先將車輛移走，現場未見oBike單車。他表示，YouBike是台北唯一通過國家認證安全標準的自行車，oBike來源、材質、消費者安全保險、稅務問題皆不明，市府應盡快提出改善制度，嚴格執法，維護市民權益。

北市商業處科長范國敦說，業者有向北市府辦理公司登記，不過據了解，並未向財政部辦理營業登記；北市主任消保官何修蘭則表示，業者網站僅見收費模式，卻未說明如何處理消費爭議，也未提及如何安全使用該產品，在車輛的維護和保養部分讓人質疑，消保官會啟動行政調查，若有安全疑慮，可依消保法限制營業。

北市交通大隊執法組長顏三隆說，目前雖未接獲民眾檢舉業者大量占用停車架，但若業者車輛大量占用公共空間，違規停放在禁停區域者，可依《台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例》取締。

(中時)