兼顧安全與觀光 中市東勢木棉花季加強清除掉落花瓣
東勢東關路沿線木棉花道每年掉落的花瓣容易讓機車打滑，花開飄散棉絮也容易引起過敏，市府去年起以打除花苞的方式改善，但有民眾反映應兼顧原有賞花功能；為此，建設局明年起將採取折衷方式，花季期間加強打掃花瓣，提高行車安全，花季尾聲再剪除已成熟的果實，以免妨害公共安全。
建設局長黃玉霖指出，東勢木棉花處理方式每年都會引發兩派爭論，支持保留木棉花的民眾認為木棉花道美，可以帶來觀光效益；也有很多民眾反映地方長期受到木棉花困擾，掉落的花瓣容易讓機車輪胎打滑，花開後飄散的棉絮也容易引起過敏。
經市府與地方協商，去年決議以「打除花苞」方式改善，也因此，之後木棉花造成機車打滑的情況已很少傳出。今年延續相同做法，以維護公共安全。
由於民眾贊成與反對市府打除花苞的意見都有，建設局將與地方充分溝通協調，明年採取更折衷方式，於花季期間、果實未熟前，先派工加強掃除落花，讓民眾可以欣賞綿延1.5公里的美麗木棉花道；果實成熟後再剪除果實，以免棉絮紛飛
，希望兼顧公共安全和景觀維護。
東勢區長徐佩鈴表示，東勢區有4個里位於台八線上木棉花道附近，因前兩年木棉花道上經常發生交通事故，里民透過里長向市府反映希望砍除木棉花，市府基於護樹原則，採取「打除花苞」的折衷方案，卻導致外來遊客看不到美麗的木棉花道。
未來區公所將配合建設局加強清掃掉落花苞，維持1至2週花期，花期結束後再以「打落果實」方式避免棉絮紛飛，兼顧觀光與當地民眾生活品質。
(中時)
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