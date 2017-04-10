山西常委羅清宇出任太原市委書記

太原市委9日上午召開幹部大會，山西省委常委、組織部部長吳漢聖宣布中央和省委決定，中央批准，王偉中不再擔任山西省委常委、太原市委書記職務，山西省委祕書長羅清宇任太原市委委員、常委、書記。

羅清宇生於1963年10月，山西原平人，大學學歷，工學碩士學位。此番羅清宇由山西省委祕書長一職調任太原市委書記，與其前任王偉中的調動軌跡類似。2016年10月，王偉中亦從山西省委祕書長一職調任太原任市委書記。

(旺報)