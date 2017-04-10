批星國是金絲雀 柯文哲：早就跟對方說過
台北市長柯文哲昨天批評新加坡是「住在籠子的金絲雀」，今天表示，自己某次到新加坡與當地部長開密門會議時就說過這句話，對方就是苦笑而已。
柯文哲昨天出席「新新聞」30週年社慶系列活動，演講時指自己出訪東南亞國家時，各國對台灣的民主自由多元開放感到羨慕，甚至指新加坡為「住在籠子的金絲雀」，此言一出，引發軒然大波。
柯文哲今天出席第27屆台北電器空調3C影音大展，受訪時表示，自己早就對新加坡政要說過這句話，有媒體追問會不會自我反省、增進說話的藝術，他只說，「市長跟市民講話，應該不太一樣。」認為市長一職所說的話語，與市民本就不同。
柯文哲也替自己緩頰，「我只是要表示，台灣民主自由多元開放值得珍惜，好不容易才擁有這些東西。」
不過，柯文哲在2012年8月因愛滋器捐案遭監察院彈劾，曾揚言自己要移民新加坡，他今天受訪時，一度忘記自己說過這番話，後來經提醒，才說「急診室有醫生被新加坡聘去，問一問薪水還不錯。」
柯文哲說，現在的他不會想移民到新加坡，因到當地看一看後，「坦白講，我還是比較喜歡民主自由多元開放。」1060410
(中央社)
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