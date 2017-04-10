妻婚後26年才懷孕 老來得子一場空

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台東縣高姓老翁民國59年結婚，妻子26年後懷孕生一女，老翁不相信女兒是自己的，選擇離婚逃避。老翁妻子最近才告知女兒，「父親另有其人」，女兒向法院提起訴訟，確認生父。

判決書表示，高姓老翁於59年和妻子結婚，直到民國85年7月間生下一女兒。5年後，老翁選擇和妻子離婚，女兒歸妻子。

老翁的親友表示，老翁結婚26年，一直沒有小孩，直到55歲時，妻子才生了女兒，剛開始老翁很高興，後來「越來越不快樂」，老翁曾透露，妻子77年後就很少回家，因此他懷疑女兒不是他的，因此於90年和妻子離婚。

老翁的女兒，最近滿20歲，母親告訴女兒，親生父親不姓高，而是她的同居陳姓男子。

女兒向法院提起確認非高所生之子女訴訟，母親向法院表示，民國59年和老翁結婚，民國77年後就分居，民國83年與陳姓男子同居，女兒應該是陳姓男子的女兒，法院根據DNA推定，女兒非老翁之子。1060410

(中央社)