藍黨魁政見會 詹啟賢：有信心贏得大選

國民黨立法院黨團今天舉辦黨主席擬參選人政見發表座談會，前國民黨副主席詹啟賢說，他有信心在選後，能整合與團結整個黨；並在2020年贏得大選。

國民黨立法院黨團今天舉辦黨主席選舉政見發表會，除擬參選的黨主席洪秀柱缺席外，其餘的5位擬參選人，包括前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前國民黨副主席詹啟賢、前立法委員潘維剛與韓國瑜都出席。

詹啟賢表示，進入21世紀，不能用20世紀的老觀念，要用新的思維與辦法，解決與面對當前的困境，他一向說真話，做實事，能夠改革肯承擔，且有魄力，所以他有信心在黨主席選後，能整合與團結整個黨來面對將來，也有信心能夠改革黨所需要改革的問題。

他也說，他能夠在2018年的地方選舉上加分，不會成為包袱，能盡力輔選，最後他有信心在2020年獲得所有團結的黨，以及社會中間選民的認同，贏得大選、取回政權。

潘維剛則說，總統蔡英文說過要做團結這個國家的人、做一個最善於溝通的政府，但執政不到一年，已快把台灣玩垮了；台灣變窮了，所以在這樣狀況下，一定有很多在綠色執政下的受害者，她一定要團結大家，組一個「受害者聯盟」。

潘維剛表示，面對2018與2020年的選舉，若她有機會，將帶領強而有力的國民黨，黨中央與立法院黨團一起並肩作戰，大家一起來組一個「復仇者聯盟」，讓綠色恐怖倒下去，台灣人民站起來。

韓國瑜表示，現在最重要要做的事，絕對不是2018年也不是2020的選舉，是拋開歷史的包袱，國民黨的組織非再造不行，觀念一定要重新革新，國民黨必須有這使命，就從觀念開始，把思想解放、拋掉歷史包袱，重新出發。1060410

(中央社)