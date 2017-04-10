大新竹產業發展策略聯盟 產官學研創美好生活圈
新竹科學工業園區管理局、新竹縣市政府、工研院，以及清大交大等8單位，10日共同簽署「大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄」，期望透過產、官、學、研跨領域合作，強化產學鏈結、培育企業所需人才，達到跨界資源共享及整合，提升台灣高科技產業競爭力。
以「創新未來x共竹願景」為主題的「大新竹產業發展策略聯盟」，10日簽署合作備忘錄，市長林智堅致詞表示，園區人在意下一代教育問題，市府已啟動新校園運動，整頓校園老舊設備外，也在全台減班廢校情況，新建關埔國小以及華德福實驗學校，提供教育多元選擇。
他指出，新竹市非6都創稅力最高，特有「3高1低」DNA（出生率高、學歷高、所得高、平均年齡最低），與園區坐落新竹市有很大關係，為創造園區更好生活品質、解決上下班交通擁塞，不僅完成光復路交通號誌時制重整、大學路51巷與高峰路拓寬工程等，近期也將針對光復路一段525巷瓶頸路段拓寬。
竹科管理局長王永壯表示，園區是半導體產業重鎮，3／4營業額都與半導體相關，未來面臨人工智慧、物連網等，都應是半導體基礎，新竹地區不是只有研發環境，過去產學研鏈結雖已完善，但工作結合生活會更有效率，藉大新竹產業發展策略聯盟，吸引更多人才投入外，盼首長們能半年或一季共同討論未來方向。
林智堅說，近期成功納入行政院前瞻基礎建設的「新竹輕軌計畫」與「大車站計畫」等，與園區生活息息相關，盼未來透過此聯盟，提出共同關心的議題，創造美好大新竹生活圈。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。