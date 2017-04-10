大新竹產業發展策略聯盟　產官學研創美好生活圈

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新竹科學工業園區管理局、新竹縣市政府、工研院，以及清大交大等8單位，10日共同簽署「大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄」，透過產、官、學、研跨領域合作，創造美好大新竹生活圈。（郭芝函攝）

新竹科學工業園區管理局、新竹縣市政府、工研院，以及清大交大等8單位，10日共同簽署「大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄」，期望透過產、官、學、研跨領域合作，創造美好大新竹生活圈。（郭芝函攝）

新竹科學工業園區管理局、新竹縣市政府、工研院，以及清大交大等8單位，10日共同簽署「大新竹產業發展策略聯盟合作備忘錄」，期望透過產、官、學、研跨領域合作，強化產學鏈結、培育企業所需人才，達到跨界資源共享及整合，提升台灣高科技產業競爭力。

以「創新未來x共竹願景」為主題的「大新竹產業發展策略聯盟」，10日簽署合作備忘錄，市長林智堅致詞表示，園區人在意下一代教育問題，市府已啟動新校園運動，整頓校園老舊設備外，也在全台減班廢校情況，新建關埔國小以及華德福實驗學校，提供教育多元選擇。

他指出，新竹市非6都創稅力最高，特有「3高1低」DNA（出生率高、學歷高、所得高、平均年齡最低），與園區坐落新竹市有很大關係，為創造園區更好生活品質、解決上下班交通擁塞，不僅完成光復路交通號誌時制重整、大學路51巷與高峰路拓寬工程等，近期也將針對光復路一段525巷瓶頸路段拓寬。

竹科管理局長王永壯表示，園區是半導體產業重鎮，3／4營業額都與半導體相關，未來面臨人工智慧、物連網等，都應是半導體基礎，新竹地區不是只有研發環境，過去產學研鏈結雖已完善，但工作結合生活會更有效率，藉大新竹產業發展策略聯盟，吸引更多人才投入外，盼首長們能半年或一季共同討論未來方向。

林智堅說，近期成功納入行政院前瞻基礎建設的「新竹輕軌計畫」與「大車站計畫」等，與園區生活息息相關，盼未來透過此聯盟，提出共同關心的議題，創造美好大新竹生活圈。

(中時)