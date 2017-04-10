甲安埔社大揭牌 70門課程供選擇

甲安埔社大今天在順天國中熱鬧揭牌，立院副院長蔡其昌（中）、議員吳敏濟（右）等出席典禮。（陳淑娥攝）

甲安埔社大今天在順天國中熱鬧揭牌，立院副院長蔡其昌、議員吳敏濟等人出席典禮。（陳淑娥攝）

社區大學是終身學習的重要政策，台中市第一所分區辦學社大－甲安埔社大10日在順天國中熱鬧揭牌，以在地化、發展公共意識、培養優質公民素養為目標，將提供學術、社團及生活藝能3大類，共約70門課程，讓大甲、大安、外埔民眾多元學習。

教育局去年依地理環境、人文特色及在地居民生活圈等要素，區分為11區，成立11所社大，甲安埔社大今日於順天國中成立，教育局副局長許春梅主持典禮，立院副院長蔡其昌、議員吳敏濟、李榮鴻服務處代表、大甲區長劉來旺、甲安埔社大校長劉仲容等人共同見證。

許春梅指出，社區大學成立有3大目標，包括在地化、公共意識公共主題及培養優質公民素養；蔡其昌表示，無論是長輩、年輕人都可來充實自我，培養第二專長及興趣，終身學習的推動又往前一步，期待在地居民多加利用。

教育局表示，甲安埔社大即日起開課，規劃學術、社團及生活藝能3大類課程主軸，目前開設約70門課程，包括綜合西點麵包烘培班、不動產經紀人考照班、室內配線技術士考照班、日本自由行學日語等課程，也將加入大甲53庄、藺草編織、大安人文生態樂活等在地性課程，上課地點為順天國中、海墘國小及馬鳴國小。

(中時)