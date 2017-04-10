新手爸爸收入不穩 行竊變賣買奶粉
高市阿蓮區有民眾反應，從今年3月份以來，停放在路旁車輛門鎖遭人敲開，行車紀錄器、零錢、甚至兒童座椅都失竊。警方獲報後鍥而不捨，查出竊賊是一名39歲新手爸爸高姓男子，因為缺錢買奶粉，偷竊物品變現。
阿蓮所長吳燕成說，接獲民眾報案後，調閱監視器比對嫌犯車牌號碼，赫然發現家住中路里的高姓男子(67年次)機車後3碼，與調閱車號吻合，立即前往查證，高男一開始全盤否認，裝傻說時間太久忘記了，還嗆「有證據就逮捕我啊」。
警方拿出監視器畫面後車牌3碼英文PLE，高男驚覺東窗事發，才坦承有到該失竊地點行竊。
高男供稱，家中有呱呱落地的新生兒，因收入不穩，因此產生偷竊行車紀錄器意念，剛好家裡自小客車缺兒童安全座椅，也順便一起偷走。全案訊後依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。
(中時)
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