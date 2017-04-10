指香港沒自由靈魂惹議 柯文哲：不用道歉

台北市長柯文哲不僅說香港無聊，昨天更說香港沒有自由靈魂，遭港人回擊應謙虛；柯文哲今天表示，「不是所有時間可以講實話，我們是看outcome（成果），不用道歉。」

柯文哲日前參訪東南亞，說出香港很無聊，是個沒什麼好看的小島；昨天出席「新新聞」30週年社慶系列活動，演講時再批評香港不僅小，還沒有選舉，連自由的靈魂都沒有，引發港人反彈。

香港「民主思路」理事黃梓謙指出，香港確實沒有民主，但有自由的靈魂，否則就不會堅持要找出一個民主的破口，柯文哲身為政治人物，講話應謙虛。他也反擊，表示台灣大學畢業生的起薪，只比10年前多出新台幣1000元。

柯文哲今天出席第27屆台北電器空調3C影音大展，受訪時被問及是否要為香港沒靈魂一說道歉，「不用吧，說他沒有選舉自由，他嘲笑你經濟發展不好。」強調台灣過去10幾年經濟成長很差，被大家嘲笑，應要急起直追。

柯文哲說，「不是所有時間可以講實話，不過我們是看outcome，不用道歉。」1060410

(中央社)