22歲女深夜遭盤查 懷孕6周仍吸毒

陳女懷孕仍吸毒，警方告誡吸毒有傷孩子，她主動從胸罩內再拿出一支Ｋ菸。（程炳璋翻攝）

(15:09更新內文)永康警分局日前深夜在文化路全家超商前盤查騎機車未戴安全帽的陳姓女子，發現是轄區毒品人口，隨即在她包包內查獲20公克安非他命，她稱已懷孕6周希望警方同情，警方告誡她懷孕吸毒有傷小孩，她低頭不語，再從胸罩內拿出一支Ｋ菸，遭警方依照毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

陳女已懷孕6周，仍毒癮難戒，日前正騎機車帶著一身毒品回家，卻未戴安全帽，反而招徠巡邏警方關注盤查，除了在包包搜出20公克安非他命，警方見她仍言詞閃爍，告誡她懷孕還吸毒，有損腹中小孩健康，她低頭沉思，右手伸進左邊胸罩，再拿出一支K菸交付警員。

陳姓女子才22歲，卻已有約10年的毒齡，從國中就輟學，開始吸食安非他命與K他命的人生，她的朋友圈不脫毒品人口，丈夫也纏訟一宗販毒案件，已遭起訴，正在法院一審審理中。

資深警員根據過去經驗，提出憂慮，像陳女這樣的懷孕女毒犯，在丈夫入獄後，因為毒品誘惑，容易另找其他供毒的男子相處，腹中小孩不僅會受毒品影響，出生後被家暴的機率很高，屆時又需找社會局志工介入協助，衍生更多的社會問題。

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(中時)