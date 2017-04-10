22歲女深夜遭盤查 懷孕6周仍吸毒
(15:09更新內文)永康警分局日前深夜在文化路全家超商前盤查騎機車未戴安全帽的陳姓女子，發現是轄區毒品人口，隨即在她包包內查獲20公克安非他命，她稱已懷孕6周希望警方同情，警方告誡她懷孕吸毒有傷小孩，她低頭不語，再從胸罩內拿出一支Ｋ菸，遭警方依照毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。
陳女已懷孕6周，仍毒癮難戒，日前正騎機車帶著一身毒品回家，卻未戴安全帽，反而招徠巡邏警方關注盤查，除了在包包搜出20公克安非他命，警方見她仍言詞閃爍，告誡她懷孕還吸毒，有損腹中小孩健康，她低頭沉思，右手伸進左邊胸罩，再拿出一支K菸交付警員。
陳姓女子才22歲，卻已有約10年的毒齡，從國中就輟學，開始吸食安非他命與K他命的人生，她的朋友圈不脫毒品人口，丈夫也纏訟一宗販毒案件，已遭起訴，正在法院一審審理中。
資深警員根據過去經驗，提出憂慮，像陳女這樣的懷孕女毒犯，在丈夫入獄後，因為毒品誘惑，容易另找其他供毒的男子相處，腹中小孩不僅會受毒品影響，出生後被家暴的機率很高，屆時又需找社會局志工介入協助，衍生更多的社會問題。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。