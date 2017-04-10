太慘了吧！大谷翔平養傷還染B型流感
屋漏偏逢連夜雨，現在用這個詞形容日本火腿的「二刀流」大谷翔平，似乎是最適合的詞了！好不容易從右腳傷勢復出，日前卻拉傷左大腿休兵，現在已經被移出一軍名單的他，下放二軍靜養，沒想到10日竟又傳感染B型流感，當家王牌落難不斷，可真讓火腿傷透腦筋了！
大谷8日對戰歐力士時，賣力跑壘造成左大腿二頭肌二級拉傷，受傷已經夠悶了，如今據日媒《Full-Count》報導，他又被診斷出感染流感，球團表示預定會讓他移動到火腿在鎌谷市的二軍訓練基地；這兩天會持續觀察病情，身體狀況好轉才會恢復訓練。
這樣一來，勢必會影響大谷的調整進度，回歸球場的時間恐怕更是難定；日前才喊出季後就想挑戰大聯盟的他，現在若是這個球季沒能拿出成績，難說這個目標有辦法順利達標。
此外，已經在洋聯墊底的火腿，今天又傳出一個利空消息，昨比賽中傳出右腳鼠蹊部疼痛無法揮棒，提前退場的中田翔，10日到醫院檢查的結果，似乎不太樂觀，很可能得離開一軍養傷，儘管中田表示「最壞的打算，想帶傷上陣」，但有了大谷急復出又傷的前車之鑑，冒險讓他硬上的可能性應該很低。
(中時電子報)
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