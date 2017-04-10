男大生扮愛狗人士親近 學姊險遭性侵
新竹黃姓男大生因養狗認識學校學姊，並有意追求，不料學姊早就名花有主，黃男不死心，將學姊約出門飲酒後，以要遛狗為由，色心大起意圖性侵，幸好女子及時通知男友報警，未被得逞。事後獲賠償50萬元，地院法官依法判惡男7月徒刑，緩刑3年。
判決指出，就讀新竹某私立大學的黃姓大一生，因養狗兒在學校認識同好，樣貌姣好的大二學姊也因此與黃結識，黃男有意親近，邀約學姊外出飲酒。
學姊見黃男是愛狗人士，放心應邀前往，黃男見機不可失，飲酒後雖已過午夜，仍邀學姊一起外出遛狗，見四下無人之際，突然色心大起，脫下褲子現出狼貌。
學姊指控，黃男將她熊抱後，猛力將她壓倒在地，雙手在她身上不斷游移，觸碰胸部及身體，試圖脫下衣褲，她扭動反抗，又被壓在電線桿上。
幾經掙扎，學姊拿出手機狼狽撥打電話，並大聲向男友呼救，黃男見狀竟恫嚇「你再喊啊！你再喊也沒人會來救你！你知道我可以讓妳死在這裡嗎?」
幸好男友機警報警，轄區警方循嫌追查，迅速逮捕黃男，學姊則被嚇得花容失色，淚流滿面的指控黃男犯行。
新竹地院法官審理時，黃男坦承犯行，並同意賠償學姊50萬元，作為和解。法官痛斥他不思尊重他人身體自主權，對女子強制猥褻，造成身心受創，審酌他與學姊和解，因此判刑7月，緩刑3年，期間交保護管束。
(中時)
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