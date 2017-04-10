老外車廂內擺桌吃喝 上海地鐵：沒法罰
4、5名外國人日前在上海地鐵車廂內擺起小桌子，像野餐一樣又吃又喝，照片在網路上流傳後引來關注。上海地鐵方面則說，只能譴責但無法給予處罰。
這張照片裡，幾個老外拿起酒杯喝著飲料，小桌占住走道，盤子上盛了一些點心。網友表示，地點是在上海地鐵11號線的車廂內。
上海媒體東方網9日報導，上海地鐵表示此事屬實。
上海地鐵方面表示，根據「上海市軌道交通乘客守則」，乘客不得在列車車廂內飲食、大聲喧嘩，但守則不具有法律約束性，也沒有具體的處罰規定。具有法律約束力的「上海市軌道交通管理條例」中，則沒有「禁止飲食」的相關條款。
上海地鐵說，對這幾個外國人的行為予以譴責，但只能在道德方面進行教育批評，透過乘客制止，暫時無法進行法律上的處罰。
許多大陸網友對此表示憤慨，並語帶嘲諷的說「丟臉丟到中國」、「這要是中國人，早就被罵死了」。1060410
(中央社)
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