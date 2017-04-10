連勝文三問 憂黨魁選舉像演英雄內戰

國民黨中央委員連勝文今天在臉書說，很遺憾這次黨主席選舉，很少看到參選人針對實質議題討論或辯論。他真的很不希望這次黨主席選舉，會像電影「英雄內戰」，因個人恩怨及選舉大打出手。

中國國民黨主席5月20日投票，連勝文在臉書說，「我真的很不希望這次黨主席選舉，會像電影『英雄內戰』一樣」，幾個主角因為個人恩怨及選舉的過程細節大打出手，而忽略了真正重要的任務，是去打倒大大小小的邪惡力量，為這個社會帶來長遠的安定與繁榮。

連勝文說，很遺憾的，在這次黨主席選舉當中，很少看到參選人針對實質議題進行討論或辯論，所以他今天就要提出問題，也希望國民黨的朋友們，能暫時跳脫對個別候選人的情感，來思考這些問題。

首先，連勝文認為，各參選人應證明自己的組織管理能力，「請向黨員證明自己有足夠的管理能力帶領國民黨走向重建之路」。

他說，團結這口號在國民黨已經喊了超過100年了，但現在還在喊，即使選後上演表面大和解的戲碼，但若個別陣營卻依然心中有怨，開始搞過去十年來國民黨盛行「背後插刀」的把戲，那新的黨主席最多也只能算一派或一系之頭，而非全體國民黨員的領袖，最可能就是令不出黨中央，完全沒人理你。

第二個衡量標準，連勝文認為，候選人是否具有黨內溝通協調的能力。新任黨主席必須認知到，過去威權式的領導，換言之「我說了就算」的日子早已一去不復返。

第三個標準，是否有能力重建黨內的信任感。連勝文說，過去黨組織跟參選同志間，或同志與同志間常常彼此無法信任，許多參選同志往往腹背受敵，花在防止黨內暗箭的心力不比對抗外敵來得少，若未來黨主席希望黨內同志齊心協力，一致對外，勢必需要花相當時間重新塑造黨組織與黨員及黨內不同個體間彼此的信任感。

連勝文說，日後還要提出其他有關黨的重要議題，就教大家，希望集眾人之智慧，對黨的未來有所助力。1060410

(中央社)