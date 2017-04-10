若當黨魁 吳敦義：黨團總召掌政策會

前副總統吳敦義今天表示，若當選國民黨主席，會請立法院黨團總召擔任中央政策會執行長，黨團三長每週列席中常會；在野不灰心喪志，一步步邁向重新執政，重建中華民國榮光。

立法院國民黨團下午舉行國民黨主席擬參選人政見發表座談會。除了尋求連任的黨主席洪秀柱缺席外，其餘5人皆出席，今天發言順序依序為國民黨前副主席詹啟賢、前立委潘維剛、前北農總經理韓國瑜、國民黨副主席郝龍斌和前副總統吳敦義。

郝龍斌作政見說明時指出，國民黨要走出新路，當前民進黨執政不能處理經濟、兩岸問題，要制衡民進黨，國民黨一定要強，要強就要在2018年站穩腳步，2020年拿回執政權重返執政，說起來很簡單，就是要傾聽基層，解決民眾關心問題。

郝龍斌說，所有民眾最憂心的是經濟問題，年輕人薪水太低、貧富不均，甚至年金改革，關鍵都在經濟，國民黨要贏，不是為哪個人登上大位做準備，是要為經濟找出路，他選黨主席，要能找到讓國民黨贏的候選人，這是他當黨主席最重要的使命。

政見會前5人握手合影，高喊國民黨加油。吳敦義指出，作為在野黨的國民黨，要有效監督、有力制衡連續犯錯的民進黨，做個像樣的在野黨，一定要連結立法院的力量，他會請立法院黨團總召擔任中央政策會執行長，跟黨中央密切溝通，黨團三長列席每週三的中常會，連結立委、各級民意機關和行政部門首長。

吳敦義說，一定要重視中常委、中央委員，所有黨員一心一德抵艱難，不能灰心喪志，一步一步重新執政，重建中華民國榮光。1060410

(中央社)